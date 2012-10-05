На КЭФ подписали соглашения с новыми лицензиатами Зимней универсиады-2019

В рамках Красноярского экономического форума заключены соглашения с двумя компаниями-лицензиатами, которые в ближайшие годы начнут выпускать продукцию с символикой Зимней универсиады-2019. В подписании договоров приняли участие генеральный директор Исполнительной дирекции Студенческих игр 2019 года Максим Уразов и руководители компаний, которые прошли конкурсный отбор.

«Мы традиционно используем площадку экономического форума для того, чтобы информировать участников и гостей КЭФа о ходе подготовки к Универсиаде. Второе направление — мы находимся в активном поиске маркетинговых партнёров. Третий, очень важный для нас блок — благодаря этой площадке мы находим новых лицензиатов — это компании, которые готовы вместе с нами двигаться к Универсиаде и производить брендированную продукцию. Для нас это с одной стороны продвижение бренда Универсиады, с другой — возможность получить дополнительные доходы для проведения соревнований. Для компаний-лицензиатов же это возможность дополнительного позиционирования совместно с таким крупным проектом как Универсиада», — рассказал генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске» Максим Уразов.

По словам генерального директора «Зорлу СНГ» Бахадыра Шахина, у его компании уже есть опыт работы в качестве лицензиата Олимпиады в Сочи. «Сотрудничество с Универсиадой-2019 мы, в первую очередь, расцениваем как поддержку спорта. В то же время это дополнительная возможность для продвижения нашего бренда», — отметил Шахин.

В категории «Защитные марки» отбор прошла компания «Верже», которая специализируется на высоких защитных технологиях и является изготовителем бланков ценных бумаг по лицензии Министерства финансов РФ. На всей сувенирной продукции Зимней универсиады 2019 года будут размещены защитные марки, которые подтвердят покупателям подлинность и качество.

«Для нас большая честь участвовать в этом федеральном проекте, — говорит генеральный директор компании „Верже“ Виктор Яремчук. — Мы используем новые технологии, которые будут обкатаны и отработаны на этом проекте. И я надеюсь, что это позволит расширить нам рынки сбыта и защитить продукцию должным образом».

Как рассказал Максим Уразов, на сегодня направление работы с лицензиатами идёт согласно плану. Уже заключены договоры с компаниями по производству сувениров и пищевой продукции. В их числе производители елочных и мягких игрушек («Бирюсинка» и «Алиса»), магнитов и аксессуаров для мобильных устройств («АртСтиль»), хлеба и кондитерских изделий («Красноярский хлеб» и «Краскон»), памятных жетонов и монет («Гознак») и др.

Лицензионная продукция с символикой Студенческих игр 2019 года поступит в продажу уже в этом году. Приобрести товары можно будет как в онлайн- так и в и оффлайн-магазинах, которые, в частности, планируется открыты в аэропорту Красноярска и в Деревне Универсиады.

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Напомним, программа по выбору официальных лицензиатов Зимней универсиады была запущена в середине 2016 года. Всем желающим предложено поучаствовать в конкурсе на производство и распространение лицензированной продукции студенческих игр. Прием заявок от потенциальных лицензиатов продолжается. Открыто более 15 категорий, среди них канцелярские товары, народные промыслы, печатная продукция, посуда, ювелирные изделия и др.

Прием заявок от потенциальных лицензиатов продолжается. Открыто более 15 категорий, среди которых канцелярские товары, народные промыслы, печатная продукция, посуда, ювелирные изделия и др. Подробная информация о способах подачи заявки размещена на сайте Зимней универсиады в разделе «Лицензиатам».