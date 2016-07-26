«Норникель» благоустроит берег Базаихи к Универсиаде-2019

Сегодня в рамках Красноярского экономического форума ПАО «ГМК «Норильский никель» и город Красноярск подписали соглашение о сотрудничестве по обустройству поймы реки Базаиха.

Глава города Эдхам Акбулатов и вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных встретились для подписания документа, который, по мнению сторон, станет существенным вкладом в развитие благоустройства столицы края.

Подписанное соглашение предусматривает участие «Норникеля» в совместной работе по благоустройству территории, примыкающей к фанпарку «Бобровый лог».

«Фанпарк уже давно стал достопримечательностью Красноярска, и сегодня его можно рассматривать как катализатор развития благоустройства нашего города. Я уверен, что общими усилиями нам удастся сделать очень многое, чтобы преобразовать городскую среду, чтобы она стала современной, комфортной, удобной для красноярцев и для гостей, которые будут посещать фанпарк не только в период Универсиады, но и до, и после», — уточнил Акбулатов, добавив, что благоустройство русла реки Базаиха станет наследием Универсиады-2019.

Елена Безденежных добавила, что фанпарк «Бобровый лог» является визитной карточкой Универсиады. «Мы хотим, чтобы все вокруг этого объекта приобрело такой же современный, красивый, удобный и безопасный вид.

„Норникель“ всегда делает объекты привлекательными не только с экономической точки зрения, но и с социальной — это забота о людях, подрастающем поколении, которое видит мир красивым и должно запомнить его именно таким», — уточнила спикер.

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После подписания соглашения стороны разработают и согласуют подробный проект благоустройства поймы Базаихи. Предполагается, что он коснется не только территории русла реки и логистической инфраструктуры, но и частного сектора.

Напомним, компания «Норникель» является генеральным партнером Зимней универсиады 2019, а также поддерживает другие значимые спортивные проекты на территории региона. Вклад компании в Универсиаду — 1 млрд рублей.