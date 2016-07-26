Проекту «Комфортный Таймыр» дали официальный старт на КЭФ-2017

«Норникель» совместно с краевыми властями и «Енисейским объединенным банком» построит в поселке Тухард современное жилье и коммунальную инфраструктуру.

Соответствующее соглашение сегодня, в рамках КЭФ-2019, подписали вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных, президент банка Ассия Белоногова и глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергей Ткаченко.

Инвестиции «Норникеля» в социальный проект составят 90 млн рублей. Проект по строительству жилья в Тухарде будет реализован совместно с органами местного самоуправления. Ранее в компанию с просьбой об оказании помощи в решении данной проблемы обратился руководитель районной администрации Сергей Ткаченко, после чего стороны приняли решение о реализации проекта.

«Это тот яркий пример частно-государственного партнерства, который не прописан в законодательстве четко, но этот пример позволяет людям надеяться на то, что подобное эффективное взаимодействие может принести свои плоды, и эти плоды будут видны людям», — пояснила Елена Безденежных.

Сергей Ткаченко добавил, что поселок Тухард — место проживания ненецкого этноса и традиционного кочевого образа жизни.

«На территории Таймыра подобный проект реализуется впервые. Муниципалитет берет на себя обязательства по созданию социальной инфраструктуры, а компания „Норникель“ будет обеспечивать финансирование органов местного самоуправления на строительство жилого фонда. „Енисейский объединенный банк“ стал нашим партнером по обеспечению энергетики для населенного пункта. Комплексно в течение трех лет мы должны выполнить эту работу», — добавил спикер.

Проект максимально приближен к проекту комплексной застройки с современными условиями проживания. Изначально жилье будет на балансе муниципального образования, но затем у жителей появится возможность приватизировать жилплощади, выделенные в рамках проекта.

Ассия Белоногова выразила надежду, что с примера реализации проекта «Комфортный Таймыр» в Красноярском крае начнется эра создания комфортного жилья для людей, которые трудятся на экономический потенциал региона. Вклад банка в проект составил 70 млн рублей.

Всего в рамках программы будет построено порядка 2500 кв. метров жилья.