«Потерянное десятилетие»: как добиться экономического роста, обсудили на КЭФ-2017

В основной день Красноярского экономического форума состоялось пленарное заседание «Российская экономика: повестка 2017-2025».

Перед началом основного дня форума заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович приветствовал участников заседания и отметил, что перед ними стоит важная задача — обсудить развитие России до 2025 года, озвучить конкретные шаги и предложения, которые затем войдут в повестку федеральных ведомств.

«Разные участники, эксперты предлагают разные решения проблем, однако основная задача для нас общая — это создание условий для благополучной жизни граждан России», — сказал Дворкович.

Губернатор края Виктор Толоконский назвал основные условия экономического роста в стране и регионах: «Бюджет должен очень серьезно обновить всю инфраструктуру жизнедеятельности. Это глобальная, стержневая задача, для решения которой должны выстраиваться все политики», — заявил глава края.

Он отметил, что российским предприятиям нужно повышать конкурентоспособность и производительность труда, свою долю на мировых рынках. Кроме того, важнейшим условием роста является доступность кредитных средств. Нужно, чтобы «инвестиционная активность была выше, чтобы ресурсы развития стоили дешевле, чтобы поддержка экспорта была принципиальной позицией», подчеркнул Толоконский.

Материалы по теме России нужна стратегия подъема регионов, уверен красноярский депутат Госдумы

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал о новых управленческих подходах и ожиданиях бизнеса. По его словам, предпринимателям нужны понятные механизмы развития и долгосрочное планирование — как минимум на три-пять лет вперед. «План развития должен быть живым документом, должен реагировать на внешние изменения, должна быть обратная связь», — подчеркнул министр. Что касается управления, то, по его словам, новые методы уже внедряются в Минэкономразвития и после апробации будут предложены правительству РФ.

Председатель Совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин в свою очередь заявил о необходимости коренных изменений в системе госуправления. Он констатировал, что за последние 10 лет темп экономического роста в среднем был ниже 1,5 %.

«Для России это потерянное десятилетие, — заявил спикер. — В начале нулевых около восьми лет мы жили с темпами около 7 %. Это высокий темп роста для России, Россия обновлялась. В последние десять лет мы переходим от кризиса к кризису с небольшими передышками. Мы скорее теряем свои позиции на мировом рынке».

По мнению Кудрина, низкий экономический рост в России обусловлен не только падением цен на нефть и санкциями, но и недостаточно эффективным госуправлением: «Я бы оценил ее как старую скрипучую машину. Причем, все время мы почему-то заезжаем не туда и каждый раз корректируем свое движение, но результат небольшой. Например, только 38 % госслужащих занимаются своими прямыми обязанностями, в других случаях занимаются „гашением пожаров“, выполнением хаотичных поручений», — сказал эксперт.

Он призвал переходить на более гибкую систему «управления изменениями».

Добавим, всего в деловую программу 21 апреля вошло более 20 форматов — круглых столов, мозговых штурмов, сессий. В рамках КЭФ, как ожидается, заключат более 20 соглашений о сотрудничестве между органами государственной власти, муниципалитетами и руководством промышленных предприятий.

Материалы по теме Репортаж из соцсетей: КЭФ, стартуем! Как начался XIV Красноярский экономический форум

Кроме того, сегодня вечером в Красноярске в «Арене. Север» (9 Мая, 74) пройдет благотворительный хоккейный матч «Легенды хоккея». Участниками матча станут представители власти, бизнеса, руководители спортивной отрасли и прославленные советские и российские хоккеисты. Вырученные на матче средства направят в Красноярскую региональную общественную организацию родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца».