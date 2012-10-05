В Красноярске открылся детский технопарк «Кванториум»

В рамках Красноярского экономического форума в ТЦ «Галерея Енисей» состоялось торжественное открытие детского технопарка «Кванториум».

Первое инновационное учреждение дополнительного образования в Красноярске станет флагманским проектом и поможет в развитии творческих способностей школьников и повышении их интереса к научной и технической деятельности.

В рамках образовательных модулей юные инженеры будут конструировать роботов и дронов, создавать новые источники энергии, собирать шлемы виртуальной реальности.

Обучать старшеклассников будут ведущие преподаватели вузов и специалисты наукоемких компаний.

С напутственной речью на официальной церемонии открытия выступили заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, генеральный директор Фонда новых форм развития образования Марина Ракова, начальник управления благотворительных программ компании «Норникель» Игорь Сухотин и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

«Поздравляю вас с открытием уже не первого в стране „Кванториума“. Все они направлены абсолютно на конкретные идеи, которые сегодня обсуждались на КЭФ. Мы упомянули робототехнику, нанотехнологии, космические технологии и другие сопутствующие им области науки и техники. Ясно, что молодые люди, которые получат определенные навыки уже в школьном возрасте, потом смогут быстро прийти на самые интересные работы, в самые интересные компании, научные институты и университеты. Многие из них, уверен, добьются серьезного успеха», — произнес Аркадий Дворкович.

О своих планах на сотрудничество с технопарком «Кванториум» рассказал представитель главного партнера проекта компании «Норникель» Игорь Сухотин:

«Компания „Норникель“ — это горно-металлургическая компания. Нам нужны современные инженеры, которые думают о будущем. Проблема недостатка инженерных кадров известна всем. Новые специалисты появляются не одномоментно. В этом плане мы выбрали для себя такой путь, который связан с вовлечением детей и взрослых в мир науки. Поэтому мы также последовательно поддерживаем фестивали науки. Когда мы узнали, что в Красноярске будет создаваться такой проект, то сразу включились и решили стать партнерами. Это стратегический выбор компании. Для нас и для сотрудников „Кванториума“ содержательная жизнь проекта начинается только сегодня. Выбор техники и оборудования, а также команда менеджеров и педагогов вселяет в нас большой оптимизм», — заключил Сухотин.

Профессионализм команды педагогов и уникальность оборудования помогут максимально эффективно достигать намеченных целей, заявил генеральный директор технопарка Сергей Кениг. По его словам, преподаватели будут использовать в своей работе новые интересные методики, в частности, кейсовый подход.

«То есть, мы будем брать конкретные ситуации, которые предложат нам наши партнеры — промышленные предприятия, и вместе с детьми и преподавателями на занятиях займемся их решением», — рассказывает Сергей Кениг.

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В Технопарке смогут обучаться дети от 12 до 17 лет. В настоящее время объявлен общий набор, а также существуют договоренности о совместной работе с инженерными классами Красноярска. Занятия для школьников будут проводиться бесплатно.

Напомним, что в августе 2016 года Красноярский край стал победителем конкурсного отбора Министерства образования и науки РФ на получение поддержки для создания детского технопарка. Ивестиции «Норникеля» составили 40 млн рублей. Ежегодно на образовательной площадке будут обучаться 1750 детей. Кроме того, каждый год более 20 тысяч ребят будут вовлечены в мероприятия, организованные на площадке детского технопарка. Подобные технопарки существуют уже в четверти регионов РФ.

Узнать подробнее об образовательных программах детского технопарка «Кванториум» можно по тел. (391) 201-77-77.