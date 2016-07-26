СФУ подписал соглашение о концепции медцентра Универсиады

На Красноярском экономическом форуме Сибирский федеральный университет и Федеральное медико-биологическое агентство подписали соглашение о разработке концепции объекта «Медицинский центр в Деревне Универсиады».

«На самом деле это соглашение очень серьезное. Это еще раз подчеркивает, что ФМБА — это не только Москва, но и регионы. Для нас очень важно взаимодействие с региональными центрами, а университет и ФМБА — это две точки компетенции и две точки роста», — отметил руководитель ФМБА России Владимир Уйба.

В рамках сотрудничества стороны определят оптимальные стратегии в работе Медицинского центра, в оказании первичной и специализированной медико-санитарной помощи. Кроме того, планируются совместные исследования, предусматривается взаимное методическое сопровождение и консультации в части научно-образовательной и научно-организационной деятельности, а также оказание медпомощи сотрудникам университета и ряд других мероприятий.

«Хочу отметить, что Красноярский край уже имеет опыт сотрудничества с ФМБА, агентство достаточно успешно функционирует в регионе. На мой взгляд, ФМБА сегодня является неким образцом с точки зрения работы, функционала, сотрудников, на который могут ориентироваться медицинские учреждения общей системы здравоохранения. Что касается соглашения, то теперь мы переходим к новой форме нашего сотрудничества на базе долгожданной поликлиники, которая в ближайшее время вступит в строй», — рассказал президент СФУ Александр Усс.

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Он также добавил, что объединение крупнейшего научного центра и медицинского агентства будет значительно отличаться по качеству услуг.

Добавим, в рамках соглашения стороны оказывают организационную, аналитическую, экспертную и научно-техническую поддержку другой стороне.