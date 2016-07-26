СФУ будет готовить больше специалистов для золотодобычи

Сибирский федеральный университет и золотодобывающая компания «Полюс» подписали соглашение о сотрудничестве.

Цель программы — повысить уровень подготовки бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов университета, адаптировав их к производственной и социальной специфике современного производства. В течение нескольких лет СФУ и компания «Полюс» уже ведут плодотворную совместную работу, готовя кадры и создавая будущим инженерам отрасли благоприятные условия. Теперь программу усилят по пяти ключевым направлениям.

В СФУ появится ресурсный центр с оснащенными учебными лабораториями. «Полюс» будет помогать в трудоустройстве выпускников, исследовать профессиональную карьеру выпускников для оценки и корректировки программ. В области НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) предполагаются участие работников компании в научной работе университета, участие студентов и преподавателей в исследованиях и разработках по актуальным для «Полюса» темам, а также участие работников компании в научных программах и конференциях, проводимых в университете. Для работников «Полюса» будет организован доступ к информационным ресурсам, единым базам знаний и общим отраслевым информационным ресурсам СФУ для использования технологий в учебном процессе без отрыва от производства (дистанционные образовательные технологии).

Кроме того, для популяризации инженерного образования стороны будут проводить совместные научные, развлекательные и спортивные мероприятия.

«В результате совместных проектов у СФУ и „Полюса“ должна получиться четкая цепочка — школа — вуз — предприятие, пройдя которую, компания получает специалистов, необходимых на реальном производстве. Это высококвалифицированные сотрудники, обеспеченные работой и социальными гарантиями в одном из крупнейших и самых стабильных предприятий горнодобывающей и металлургической отраслей», — подчеркнул проректор по учебной работе СФУ Максим Румянцев.

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«Для компании „Полюс“ СФУ является опорным вузом, готовящим большую часть профильных специалистов. Мы постоянно находим новые точки соприкосновения как в обучении наших сотрудников и научно-исследовательской деятельности, так и в профориентации. Так, создаваемый ресурсный центр для обучения студентов и работников Компании по специальностям горного и металлургического профиля, востребованным в „Полюсе“, и это позволит проводить целевую подготовку кадров, повышать квалификацию сотрудников, готовить инженеров по магистерской программе» — отметил директор по работе с государственными оргаанми АО «Полюс» Олег Гербер.