Замминистра энергетики России оценил перспективы модернизации Красноярской ТЭЦ-1

21 апреля в рамках Красноярского экономического форума состоялся визит заместителя министра энергетики Российской Федерации на Красноярскую ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании. Вячеслав Кравченко оценил планы компании, в частности, по модернизации действующего газоочистного оборудования станции.

Вместе с генеральным директором СГК Михаилом Кузнецовым, руководителями технического блока компании и главой краевого министерства энергетики Анатолием Цыкаловым заместитель министра энергетики страны побывал в турбинном, котельном цехах, на двух групповых щитах заслушал рапорты машинистов котлов, осмотрел площадки предполагаемой установки электрофильтров взамен действующих батарейных циклонных уловителей (БЦУ), которые сегодня имеют КПД очистки уходящих газов 95 %.

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Как пояснил Михаил Кузнецов в своих планах модернизации компания всегда придерживается двух направлений: это экономическая эффективность и улучшение экологической составляющей: «Технические решения для Красноярской ТЭЦ-1 уже найдены. В этом году мы спроектируем и начнем монтаж первого электрофильтра на станции. И, я думаю, в течение нескольких лет красноярцы заметят существенные изменения».

Вячеслав Кравченко со своей стороны отметил значение выполняемой работы:

«Планы, о которых мне рассказало руководство компании, на мой взгляд, абсолютно верные. Их выполнение — проведение модернизации — даст значимый эффект для экономики города и края».

Добавим, поиск технических решений по снижению воздействия на атмосферный воздух — одно из приоритетных направлений природоохранной деятельности СГК. Благодаря различным мероприятиям с 2010 по 2015 годы объем выбросов в атмосферу трех красноярских ТЭЦ снижен на 22 %.