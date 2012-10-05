«Улетели во сне»: в Солнечном нашли разбитую машину со спящими людьми (видео)

В красноярском мкрн. Солнечный нашли попавшую в ДТП машину со спящими людьми внутри, сообщили 22 апреля очевидцы происшествия.

Автомобиль с работающим двигателем автор видео заметил сегодня рано утром на выезде из мкрн. Солнечный. Молодой человек предположил, что водитель автомобиля, двигаясь по дороге, не заметил поворота и вылетел в кювет. При этом автомобиль, судя по всему, пролетел несколько метров по воздуху и, миновав канаву, повис на земляном отвале. Водитель и его пассажир к моменту приезда автора ролика оставались в машине.

«Парни устали и уснули, перед этим разогнавшись и пролетев несколько метров над землей. Когда их снимал — спали сладко оба», — отметил снимавший происходящее молодой человек.

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В комментариях красноярцы интересовались: «А они уснули до полёта или во время? И приземление такое мягкое было, что аж не проснулись?».

Благодаря бдительным гражданам, которые заметили вылетевшую в кювет машину, о происшествии стало известно сотрудникам ГИБДД, На месте она обнаружили автомобиль Toyota Carina, водитель которого явно находился в состоянии алкогольного опьянения. При проверке с помощью алкотестера выяснилось, что в выдыхаемом им воздухе содержится 0,56 промилле алкоголя.

Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефону 102. Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: