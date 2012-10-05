Красноярец на Subaru заехал в скрытую лужей яму и добился компенсации

Житель Красноярска, который повредил свою иномарку, заехав в заполненную водой дорожную яму, отсудил более 56 тыс. материального ущерба. Он уверяет, что не подозревал о подстерегающей его опасности, и сотрудники ГИБДД не нашли в его действиях нарушений.

Инцидент произошел еще в октябре 2015 года возле дома № 39 по ул. Авиаторов. Машина Subaru Forester въехала в заполненную водой дорожную яму и получила повреждения. Стоимость восстановительного ремонта оценили в 56,8 тыс. рублей. Длина выбоины в дорожном полотне составила 1,4 м, ширина — 0,9 м.

Для возмещения причиненного вреда автовладелец обратился в суд, который установил, что спорный участок дороги находился в муниципальной собственности, а отвечает за него Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ).

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Осенью 2016 года Центральный районный суд Красноярска постановил взыскать с УДИБ в пользу автовладельца 56,8 тыс. рублей материального ущерба, 7 тыс. рублей на оплату экспертной оценки ущерба, 10 тыс. рублей расходов на услуги представителя и 5 тыс. рублей — на составление искового заявления.

Представитель учреждения в апелляционной жалобе просил отменить судебное решение, заявив, что ответчиком по делу должен быть департамент городского хозяйства. Но Красноярский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, сообщила пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.