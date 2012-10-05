Редкая машина эффектно перевернулась в массовом ДТП на Матросова (видео)

На правобережье Красноярска в результате «тройного» ДТП перевернулась редкая машина. Авария, которую интернет-пользователи назвали «эффектной», случилась в 6 часов вечера на улице Александра Матросова и попала на камеру уличного наблюдения.

На записи видно, что ДТП спровоцировал автомобиль Hyundai Tucson. На остановке он подъехал к автобусу № 80, высадил из машины пассажира, а когда сзади к нему подъехал еще один автобус, автомобилист стал перестраиваться во второй ряд. В итоге он врезался в машину Volga Siber, которая ехала по своей полосе. От удара она перевернулась и оказалась в крайнем левом ряду.

Также на кадрах видно, что Volga опасно сблизилась с грузовой машиной, которая ехала рядом. Однако столкновения не произошло. Между тем, Hyundai врезался еще и в автобус.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что в ДТП никто из людей не пострадал, на месте работают сотрудники ДПС. Добавим, в настоящее время на ул. Александра Матросова серьезно затруднено движение. Позже около 10 человек перевернули машину назад на колеса и она оказалась на трамвайных путях.

Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефону 102. Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: