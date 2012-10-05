Росстандарт поможет малому и среднему бизнесу Красноярского края

Сегодня на Красноярском экономическом форуме состоялось подписание соглашения между Красноярским краем и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом). Соглашение направлено на повышение конкурентоспособности, качества и безопасности продукции и услуг красноярских компаний. Специалисты Росстандарта будут помогать производителям в подготовке к работе в условиях ЕвразЭС и рынка Таможенного союза. Также соглашение нацелено на стимулирование производства в крае наукоемкой инновационной продукции.

«Мы очень заинтересованы в развитии нашего взаимодействия, совместном участии в разработке новых подходов к техническому регулированию и контролю качества продукции, — отметил Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. — Без усиления требований технического регулирования нам не обеспечить качественную защиту прав потребителей. Нам предстоит серьезно изменить подходы и интенсивность надзорных мероприятий, чтобы переломить целый ряд тенденций, когда на рынки поступает некачественная, нестандартная продукция».

«Это соглашение позволяет принципиально обновить ситуацию. Требования качества будут совершенно иными. Мы будем иметь более качественное развитие всех сфер производственной деятельности», — подчеркнул губернатор.

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Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов рассказал, что специалисты Росстандарта готовы оказывать поддержку не только крупным промышленным производствам, но и сектору малого и среднего предпринимательства.

«Также мы нацелены на поддержу российских экспортеров, чтобы больше нашей отечественной продукции выходило на зарубежный рынок. Мы готовы работать с нашими российскими компаниями и давать им все необходимые конкурентные преимущества. Я рассчитываю на то, что наше региональное партнерство придаст дополнительный импульс, поможет нашим коллегам не только „пойти в рост“ но и взять долгосрочный, устойчивый курс с хорошими экономическими показателями», — заключил глава агентства.