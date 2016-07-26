Спасатели достали из проруби трех жителей отрезанной от цивилизации деревни

Трех жителей отрезанной от цивилизации деревни спасатели достали из проруби, сообщили 22 апреля в краевом учреждении «Спасатель».

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Несчастный случай, чуть не стоивший жизни трем людям, произошел на Красноярском водохранилище, в заливе Шумиха, около деревни Хмельники расположенной на правом берегу залива, напротив эко-клуба «Адмирал». После затопления водохранилища деревня оказались фактически отрезана от цивилизации — дороги туда нет, летом люди добираются на лодках, а зимой — по льду. Дежурившие в заливе сотрудники госинспекции по маломерным судам заметили трех людей, которые вышли на лед около деревни, но, пройдя небольшое расстояние, провалились под лед.

Пока информацию передали спасателям и они готовились выехать на помощь на судне на воздушной подушке, двое человек успели выбраться на лед, а третий все еще находился в ледяной воде. Прибывшие спасатели загрузили их на катер. Двоих доставили до автомобилей в Шумихе, а третьего вернули в Хмельники. Медицинская помощь им не потребовалась.