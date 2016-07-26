«Тонированных нет!»: ГИБДД показала машины высоких гостей КЭФ (видео)

Сегодня, 22 апреля, в официальной группе «ВКонтакте» появилось видео, сделанное на парковке МВДЦ «Сибирь» — автомобиль дорожной полиции едет вдоль ряда припаркованных дорогих автомобилей, на которых на КЭФ-2017 приехали главы сибирских регионов и краевые чиновники.

«Любители тонировки, внимание! Показательное видео для вас! Парковка транспорта глав регионов России и представителей власти нашего края на КЭФ-2017. Тонированных нет! Все равны перед законом!», — таким текстом сопроводили ролик полицейские.

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Видео вызвало большое возмущение у красноярцев. Большинство комментаторов отметили, что автомобили эти служебные, поэтому и соответствуют требованиям закона. Но больше всего внимание привлекло не отсутствие тонировки, а сами автомобили, потому что в ряду не было ни одного бюджетного автомобиля — в основном, Mercedes, Audi и Toyota Camry.

«Даже ни одной „Волги“ нет. Так что больше на издевательство похоже», — отметили в комментариях красноярцы, пояснив, что такими методами убедить автомобилистов расстаться с чрезмерной тонировкой не получится.

