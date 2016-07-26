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«Подушкой лицо разбито»: у мэрии Красноярска лихач врезался в автобус
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В Красноярском крае

«Подушкой лицо разбито»: у мэрии Красноярска лихач врезался в автобус

22 апреля 14:50
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Около администрации Красноярска лихач врезался в остановившийся автобус, сообщили 22 апреля очевидцы происшествия.

Авария произошла на остановке «Театр оперы и балета» на ул. Вейнбаума — автобус 37 маршрута остановился на остановке и в этот момент в него врезался автомобиль Honda Accord. По данным пресс-службы ГИБДД, в автобусе никто не пострадал, а виновнику происшествия, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, была оказана разовая медицинская помощь. «Подушкой все лицо разбито, стоит с полицией объясняется», — написала одна из очевидцев аварии.

Источник: vk.com/kraschp
Источник: vk.com/kraschp
Источник: vk.com/kraschp
Источник: vk.com/kraschp
Источник: vk.com/kraschp
Источник: vk.com/kraschp
Источник: vk.com/kraschp

Сейчас с водителем легкового автомобиля работают сотрудники ГИБДД. Он проходит освидетельствование и его проверяют по базе данных нарушителей. Как утверждают очевидцы, молодой человек ранее уже лишался прав на управление транспортным средством.

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