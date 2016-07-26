В Красноярске впервые покажут «Птицу» с Охлобыстиным и Сукачевым

На закрытии Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер» состоится премьера художественного фильма «Птица» (18+).

Главная героиня фильма — девочка-подросток, фанатка известного рок-музыканта. Случайная встреча девочки со своим кумиром переворачивает жизнь обоих. Одну из главных ролей исполняет Иван Охлобыстин, в эпизодах снимается Гарик Сукачев.

Фильм представит кинорежиссер Ксения Баскакова. Это первый полнометражный фильм молодого режиссера. Генеральный продюсер кинофестиваля «Сталкер», директор Гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов рассказал: «Мы надеемся на откровенный разговор со взрослой аудиторией о наших детях. О том, как они сегодня растут, как себя ощущают в этой жизни, как с ними можно справиться. С главной героиней родителям сложно справиться, это приводит к конфликту».

Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» проходит в Красноярске уже пятый раз подряд. В этом году уже состоялись встречи с режиссерами Верой Сторожевой, Гарри Бардиным, актрисой Галиной Бокашевской и другими деятелями кино.

Показ пройдет в Доме кино 23 апреля в 18:00. Вход свободный. Организатор фестиваля — Гильдия кинорежиссеров России. Генеральный партнер — Фонд Михаила Прохорова.