Красноярские театры получили премии «Золотая маска»

Театры Красноярского края получили главную российскую театральную премию «Золотая маска».

Спектакль красноярского ТЮЗа выиграл в двух номинациях. «Биндюжник и Король» стал лучшим спектаклем в номинации «оперетта-мюзикл», а Роман Феодори получил премию за лучшую работу режиссера в оперетте-мюзикле. Всего спектакль был представлен в 8 номинациях. Ближайший показ спектакля в Красноярске состоятся 28 апреля.

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов поздравил артистов красноярского ТЮЗа: «Красноярцы гордятся, что благодаря целеустремлённости, созидательной энергии, творческому вдохновению под руководством замечательного мастера театрального искусства Романа Николаевича Феодори вам удаётся с успехом реализовывать самые смелые и оригинальные проекты. Своим творчеством вы вносите огромный вклад в сохранение традиций театрального искусства, в представление Красноярского края и его столицы как крупного культурного центра страны. Не сомневаюсь, что победа в фестивале подарит коллективу новое вдохновение и желание также ярко, легко и талантливо продолжать покорять зрителей своими удивительными спектаклями! Искренне желаю вам здоровья, счастья и новых свершений!» — сказал мэр.

Актер Драматического театра Шарыпово Хольгер Мюнценмайер получил премию за лучшую мужскую роль второго плана в драме. Спектакль театра «Жили-были» был представлен в трех номинациях.

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Напомним, также на премию были номинированы Красноярский театр кукол в 3 номинациях со спектаклем «Хармс. Анекдоты. Случаи. Стихи» и норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского со спектаклем «Дядя Ваня» (7 номинаций).

Российская Национальная театральная премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства.