«Мятежный дух первых пятилеток»: в Красноярске представят драму «Жупло»

Сегодня в Красноярске состоится читка пьесы в стихах «Жупло» красноярских авторов — журналистов Артура Матвеева и Василия Прокушева. Читка с битбоксом будет представлена в рамках Музейной ночи «Апрельские тезисы».

Организаторы рассказывают, что производственная драма «Жупло» — это эпическая история о крепких юношах, спелых девах, убеленных старцах и сварных металлоконструкциях. Рассказ о титаническом подвиге людей, строящих посреди холодной тайги горячее индустриальное будущее:

«Горят глаза, вьются локоны, лоснятся замасленные спецовки. В их жилах живет мятежный дух первых пятилеток, неукротимая сила коллектива и кое-что еще».

Читка пройдет в Кабинете труда, пространстве музея, которое посвящено истории труда за весь период Советского Союза. Отметим, в центре зала располагается шестеренка-турбина, вращая которую, человек «попадает в воронку времени, мимо него движется история». На ней стоит 12 кукол художника Сергея Горшкова, каждая из них показывает одну из рабочих профессий сибиряков. Читка будет построена на взаимодействии с этими персонажами.

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Режиссер и актер Андрюс Даряла рассказал о читке: «Это будет как площадной театр — я буду один на сцене доносить текст, как Петрушка, за все роли. Для меня это кукольный спектакль, это не образы, это характеры. Производственная драма для марионеток. Есть здесь упертый строитель дагестанец Даур, есть начальник. Все едут на громадную стройку, поднимать эту целину. Здесь и Замятин, и Платонов, и Сорокин — тот же приём с новоязом, само название „Жупло“ — дюбель, дупло, жупел, какая угодно может быть ассоциация. Это такая большая театральная частушка».

Читка будет представлена дважды: в 22:30 и 00:00. Музейная ночь «Апрельские тезисы» состоится сегодня, 22 апреля, с 19:30 до 02:00 в Музейном центре «Площадь Мира» (пл. Мира, 1). С подробной программой, расписанием и стоимостью билетов можно ознакомиться здесь.