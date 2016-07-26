«Интересно и полезно»: в Красноярске подвели итоги «Всероссийской лабораторной»

Сегодня в Красноярске впервые прошла «Всероссийская лабораторная» — массовая образовательно-просветительская акция в поддержку научной грамотности.

Как рассказали организаторы акции, чтобы проверить свои научные знания и ответить на «недетские вопросы» — так звучала тема «Лабораторной», на 12 городских площадок пришло больше 600 красноярцев. Самыми массовыми стали центральная площадка акции в СФУ и в МБОУ «Средняя школа № 144» в Солнечном.

Во время «Лабы» участники должны были за 45 минут ответить на несколько десятков вопросов разной сложности и каверзности об устройстве нашего мира с точки зрения физики, химии и биологии. Максимальное количество баллов, которое можно было набрать в тесте — 61.



Сразу после теста ведущие площадок — красноярские ученые, озвучили правильные ответы и подвели промежуточные итоги. Финальные же анкеты с оценками позже пройдут независимую оценку. Предварительно, лидерами в Красноярске стали Владислав Дьяконов (площадка в СФУ) — он набрал 59 баллов, Алексей Фомичев — 53 балла (площадка в школе № 153), директор телеканала «СТС-Прима» Дмитрий Буевич (площадка в краевой научной библиотеке) и Анатолий Бояндин (площадка в СибГАУ) набравшие по 49 баллов.

«У нас полшколы туда приехало. Было интересно и полезно. По сложности — в самый раз. Пара вопросов показались спорными, например, про то, что растения получают основное питание из воздуха. В следующий раз тоже с удовольствием приму участие», — рассказал 17-летний ученик лицея № 9 Владислав Дьяконов.

Координатор «Лабы» в Красноярске, известный популяризатор науки Егор Задереев подвел итоги акции:

«Проверка научной грамотности проходила в России первый раз. Мы знаем про успех „Тотального диктанта“, но у него уже долгая история. В Красноярске акция совпала по времени с КЭФ, внимание многих СМИ и возможности некоторых площадок были прикованы к нему. Несмотря на это, нам удалось собрать замечательную команду. Я благодарен всем координаторам на площадках, известным красноярцам, которые согласились прийти и написать тест вместе с нами и всем, кто добровольно помогал в подготовке и проведении мероприятия».