Выезд на встречку спровоцировал серьезную аварию на трассе (видео)

23 апреля на трассе в районе Уяра столкнулись Toyota и Nissan, последний перевернулся. Оказалось, что ДТП спровоцировал третий водитель, неожиданно выехавший на встречную полосу.

Авария произошла около 17:20 на 924 км трассы «Сибирь». По предварительным данным, предоставленным пресс-службой ГИБДД, водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения и создал помеху для «Тойоты», и та столкнулась с внедорожником Nissan, который от удара опрокинулся на проезжую часть.

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В происшествии пострадала пассажирка «Тойоты» — она обратилась за медицинской помощью, ей назначено амбулаторное лечение.

Никто из других участников аварии серьезных травм не получил.

Сотрудники дорожной полиции продолжают выяснять обстоятельства ДТП.