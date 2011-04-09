Nissan Murano на встречке столкнулся с бензовозом, двое погибли

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП в Рыбинском районе Красноярского края, в котором погибли двое человек.

Сегодня утром на 995 километре автодороги М53 (Рыбинский район) водитель Nissan Murano выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с бензовозом. В результате происшествия в иномарке водитель и двухлетний ребенок от полученных травм скончались на месте ДТП, один пассажир получил травмы.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливая все обстоятельства случившегося.