Студенты на перевернувшемся внедорожнике разгромили ограждение на Красрабе

Приезжий водитель не смог съехать с кольца красноярской Предмостной площади, перевернулся, снёс ограждения и остановился на тротуаре перед пешеходным переходом. Фотографии разбитого со всех сторон кроссовера SsangYong Rexton с иркутскими номерами опубликовали пользователи соцсетей. При этом и водитель, и пассажир остались целыми и невредимыми. Машину поместили на спецстоянку.

Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, инцидент произошел в одиннадцатом часу вечера 10 апреля при съезде с кольца на проспект имени газеты «Красноярский рабочий».

Материалы по теме Проспект Мира в Красноярске не удастся избавить от заборов

Со слов очевидцев, машина, которая ехала в Иркутск, с визгом вошла в поворот на двух колесах, затем перевернулась, уже на крыше снесла несколько пролетов ограждения, отделяющего проезжую часть от тротуара, а затем снова встала на колеса.

Они же сообщили, что водитель и пассажир автомобиля находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и даже назвали конкретные показатели прибора. Свидетели рассказали, что мужчины якобы не могли стоять на ногах без посторонней помощи, а на вопрос полицейских о том, кто из них был за рулём, заявили: «Не знаем, мы тут стояли!»

Однако в пресс-службе ГИБДД не исключают, что свидетели что-то перепутали, так как предполагаемый водитель вообще отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что на него составили административный протокол.

Также известно, что в результате случившегося никто из людей не пострадал. При этом 33-летний водитель отказался дать какие-либо пояснения об обстоятельствах ДТП. Позже в полиции уточнили, что оба — студенты из Дзержинского района Красноярского края. Отметим, также полицейские составили акт о повреждении городского имущества — ограждения.