В Красноярске прошли баскетбольные матчи «Лиги чемпионов бизнеса»

23 апреля в спортивном комплексе «Красноярск» (Воронова, 14в) прошли матчи третьего тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса» по баскетболу.

Первая игра получилась наиболее упорной. Номинальный фаворит — «РЖД» — сломил сопротивление «Востсибнефтегаза» лишь во втором овертайме — 46:45. Во втором поединке «РУСАЛ» феерически провёл 4 период и разгромил «КрасЦемент» — 53:32. Третий матч не состоялся ввиду неявки «КрайДЭО». «СФУ присуждена техническая победа — 20:0.

„Железнодорожники“ в очередной раз подтвердили свою нестабильность, — рассказали организаторы чемпионата. — С лидерами они бьются на равных, даже могут их обыграть, а вот с теми, кто классом ниже, выдают ужасные поединки, действуют расхлябанно и лишь тогда, когда, что называется, припечёт, бросаются героически исправлять ситуацию».

«Учитывая то, как соперники выглядели в предыдущих поединках, столь уверенная победа „РУСАЛа“ — сюрприз, но эта команда за два сезона приучила нас к тому, что в любой ситуации сражается до конца и гнёт свою линию. Несмотря на то, кто ей противостоит».

По итогам игрового дня участники чемпионата поделились своими впечатлениями.

«Какой я герой? Признаюсь, просто повезло. Бросал наудачу в сторону кольца, а что делать было, времени вообще не оставалось. Хорошо, что выиграли, но так играть нельзя. Мы цепляемся с сильными командами, прессингуем, действуем ответственно. Но как только попадается соперник послабее, играем ужасно. Чуть не уступили. Судьи к нам строги. Где-то сами виноваты, спорим с ними, ругаемся, настраиваем против себя. Сколько раз заставлял себя молчать, не получается пока. В дальнейшем буду более сдержанным», — рассказал игрок «РЖД» Константин Стрижнёв.

«Очень тяжело матч складывался. Сильный соперник, возможно, недооценил нас, мы же всегда с любым оппонентом стараемся играть на максимуме. В четвёртом периоде стало многое получаться. Артём Справников кураж поймал, а когда он в таком состоянии, его сложно остановить. У соперников лидер отсутствовал. Это сыграло нам на руку», — отметил игрок «РУСАЛа» Владимир Сенатырев.

Сегодня с 19:30 до 22:30 в СК «Металлург» (ул. Новгородская, 5) на поле № 2 состоится второй тур «ЛЧБ» по футболу. Игры проходят на улице. Для гостей — бесплатный буфет и пледы.

Фото предоставлены Агентством спортивных событий Fair-Play