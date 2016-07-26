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В Красноярске прошли баскетбольные матчи «Лиги чемпионов бизнеса»
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В Красноярске прошли баскетбольные матчи «Лиги чемпионов бизнеса»

24 апреля 12:38
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23 апреля в спортивном комплексе «Красноярск» (Воронова, 14в) прошли матчи третьего тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса» по баскетболу.

Первая игра получилась наиболее упорной. Номинальный фаворит — «РЖД» — сломил сопротивление «Востсибнефтегаза» лишь во втором овертайме — 46:45. Во втором поединке «РУСАЛ» феерически провёл 4 период и разгромил «КрасЦемент» — 53:32. Третий матч не состоялся ввиду неявки «КрайДЭО». «СФУ присуждена техническая победа — 20:0.

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„Железнодорожники“ в очередной раз подтвердили свою нестабильность, — рассказали организаторы чемпионата. — С лидерами они бьются на равных, даже могут их обыграть, а вот с теми, кто классом ниже, выдают ужасные поединки, действуют расхлябанно и лишь тогда, когда, что называется, припечёт, бросаются героически исправлять ситуацию».

«Учитывая то, как соперники выглядели в предыдущих поединках, столь уверенная победа „РУСАЛа“ — сюрприз, но эта команда за два сезона приучила нас к тому, что в любой ситуации сражается до конца и гнёт свою линию. Несмотря на то, кто ей противостоит».

По итогам игрового дня участники чемпионата поделились своими впечатлениями.

«Какой я герой? Признаюсь, просто повезло. Бросал наудачу в сторону кольца, а что делать было, времени вообще не оставалось. Хорошо, что выиграли, но так играть нельзя. Мы цепляемся с сильными командами, прессингуем, действуем ответственно. Но как только попадается соперник послабее, играем ужасно. Чуть не уступили. Судьи к нам строги. Где-то сами виноваты, спорим с ними, ругаемся, настраиваем против себя. Сколько раз заставлял себя молчать, не получается пока. В дальнейшем буду более сдержанным», — рассказал игрок «РЖД» Константин Стрижнёв.

Баскетбольный турнир «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный турнир «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный турнир «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный турнир «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный турнир «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный турнир «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный турнир «Лиги чемпионов бизнеса»

«Очень тяжело матч складывался. Сильный соперник, возможно, недооценил нас, мы же всегда с любым оппонентом стараемся играть на максимуме. В четвёртом периоде стало многое получаться. Артём Справников кураж поймал, а когда он в таком состоянии, его сложно остановить. У соперников лидер отсутствовал. Это сыграло нам на руку», — отметил игрок «РУСАЛа» Владимир Сенатырев.

Сегодня с 19:30 до 22:30 в СК «Металлург» (ул. Новгородская, 5) на поле № 2 состоится второй тур «ЛЧБ» по футболу. Игры проходят на улице. Для гостей — бесплатный буфет и пледы.

Фото предоставлены Агентством спортивных событий Fair-Play

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