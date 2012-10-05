«Борьба корпораций»: в Красноярске прошли очередные матчи «Лиги чемпионов бизнеса»

16 апреля в спортивном комплексе «Красноярск» (Воронова, 14в) прошли матчи второго тура корпоративного чемпионата «Лиги Чемпионов Бизнеса» по баскетболу.

В матче дня, рассказали организаторы чемпионата, сошлись принципиальнейшие соперники — «РЖД» и «РусАЛ», для определения победителя потребовался овертайм, в результате «алюминщики» вырвали победу — 39:43. В двух остальных поединках упорной борьбы не вышло. «КрасЦемент» разгромил «КрайДЭО» — 63:32, а СФУ сверхуверенно переиграл «Востсибнефтегаз» — 53:30.

По итогам игрового дня участники чемпионата поделились своими впечатлениями.

«По-большому счёту, мы к чемпионату готовы не лучшим образом. Не набрали пока оптимальную форму, поскольку узнали о своём участии практически в последний момент. Победе очень рады, не могу сказать, что переиграли соперника. Но настрой у нас был запредельным, очень хотелось реваншироваться за те два поражения. Считаю, что уровень участников вырос, очень сильные команды добавились, но тем не менее, нацеливаемся только на первое место», — отметил игрок «РусАЛа» Андрей Шишкус.

«Здорово играли две четверти, потом расслабились. Некоторые у нас ночную смену отработали, может в этом причина, — рассказал игрок „КрасЦемента“ Михаил Казаков. — Стартовали здорово, оба матча дались достаточно легко. С нетерпением ждём встречи с СФУ, считаю, что это основной наш соперник в борьбе за первое место. У „Русала“ хорошая команда, но мне кажется, что за чемпионство будем бороться мы и СФУ».

«Какого-то особого волнения и важности момента не почувствовала. С мужчинами и против них играть привыкла, в университете частенько так бывает. Рада, что восемь очков набрала, благодарность партнёрам, они выводили меня на отличные позиции для бросков», — подвела итог матча игрок команды СФУ Виктория Федорова.

Фото предоставлены Агентством спортивных событий «FAIR-PLAY»