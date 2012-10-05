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«Борьба корпораций»: в Красноярске прошли очередные матчи «Лиги чемпионов бизнеса»
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В Красноярском крае

«Борьба корпораций»: в Красноярске прошли очередные матчи «Лиги чемпионов бизнеса»

17 апреля 15:53
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16 апреля в спортивном комплексе «Красноярск» (Воронова, 14в) прошли матчи второго тура корпоративного чемпионата «Лиги Чемпионов Бизнеса» по баскетболу.

В матче дня, рассказали организаторы чемпионата, сошлись принципиальнейшие соперники — «РЖД» и «РусАЛ», для определения победителя потребовался овертайм, в результате «алюминщики» вырвали победу — 39:43. В двух остальных поединках упорной борьбы не вышло. «КрасЦемент» разгромил «КрайДЭО» — 63:32, а СФУ сверхуверенно переиграл «Востсибнефтегаз» — 53:30.

По итогам игрового дня участники чемпионата поделились своими впечатлениями.

«По-большому счёту, мы к чемпионату готовы не лучшим образом. Не набрали пока оптимальную форму, поскольку узнали о своём участии практически в последний момент. Победе очень рады, не могу сказать, что переиграли соперника. Но настрой у нас был запредельным, очень хотелось реваншироваться за те два поражения. Считаю, что уровень участников вырос, очень сильные команды добавились, но тем не менее, нацеливаемся только на первое место», — отметил игрок «РусАЛа» Андрей Шишкус.

Баскетбольный турнир «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный турнир «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный турнир «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный турнир «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный турнир «Лиги чемпионов бизнеса»
На баскетбольном турнире «Лиги чемпионов бизнеса»

«Здорово играли две четверти, потом расслабились. Некоторые у нас ночную смену отработали, может в этом причина, — рассказал игрок „КрасЦемента“ Михаил Казаков. — Стартовали здорово, оба матча дались достаточно легко. С нетерпением ждём встречи с СФУ, считаю, что это основной наш соперник в борьбе за первое место. У „Русала“ хорошая команда, но мне кажется, что за чемпионство будем бороться мы и СФУ».

«Какого-то особого волнения и важности момента не почувствовала. С мужчинами и против них играть привыкла, в университете частенько так бывает. Рада, что восемь очков набрала, благодарность партнёрам, они выводили меня на отличные позиции для бросков», — подвела итог матча игрок команды СФУ Виктория Федорова.

Фото предоставлены Агентством спортивных событий «FAIR-PLAY»

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