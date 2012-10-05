По новому закону за долги компании ответит собственник, директор и учредитель

Взыскать долги по налогам можно теперь не только с акционеров и собственников, но и c руководителей и родственников бизнесмена-должника. Теперь закон может расценивать их как «лиц, признанных судом иным образом зависимыми с налогоплательщиками». Об особенностях принятого в конце ноября федерального закона 401-ФЗ Newslab.ru рассказал юрист, эксперт в области защиты бизнеса Владимир Туров.

Отдельно налоговый эксперт выделил изменения в пп. 2 п. 2 ст. 45 Налогового кодекса, где «слово „организация“ заменено на „лицо“, что резко увеличивает возможность принудительного взыскания налогов с заинтересованных лиц».

«Я не устаю повторять: контроль над бизнесом ужесточается! В результате поправок 2013 года (речь идет о памятном 134-ФЗ) и наработанной судебной практики, переводить активы на другие организации стало опасно. Теперь производить доначисления и добиваться взысканий стало проще. С 2017 года, если у организации нет средств, владелец платит недоимки, штрафы и пени из своего кармана. В 2017 году планируется принять огромное количество мер для уничтожения „обналички“ как факта. С июля проверки по СУР АСК НДС-2 (системе управления рискам) станут обязательными. Каждую налоговую декларацию проверят. Будут искать связи с „обнальными“ конторами», — добавил Владимир Туров.

Слова эксперта подтверждаются отчетами о работе ФНС. В 2016-м налоговики провели 39 977 913 камеральных проверок. В результате последних доначислено 102,3 млрд рублей, что на 25,9 % больше, чем в 2015 году, и в 2 раза больше, чем в 2014-м. Количество выездных проверок снизилось, а суммы доначислений выросли на 30,5 %, составив 329,1 млрд рублей. Свыше 13 млн рублей начисляется в среднем за одну выездную проверку.

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