«Енисей-СТМ» и «Красный Яр» победили в полуфиналах Еврокубка

22 апреля чемпион России «Енисей-СТМ» и вице-чемпион страны «Красный Яр» одержали победы в ответных матчах полуфинала в европейском кубке «Континентальный Щит».

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«Енисей-СТМ» со своим оппонентом «Мольяно» (Италия) всё решил еще в первом матче, который выиграл 46:0. Вторая игра прошла по аналогичному сценарию — 51:7. Подопечные Александра Первухина организовали девять попыток с тремя реализациями. Занос престижа гости оформили за две минуты до финального свистка. Во второй половине встречи «Енисей-СТМ» 20 минут провел в меньшинстве, получив две желтых карточки.

В паре «Красный Яр» — «Тимишоара Сарацинс» (Румыния) разница в счете в пользу «бело-зеленых» по сумме двух встреч составила 4 очка.

Оба российских клуба впервые в истории успешно завершили квалификацию «Кубка Вызова» и в следующем сезоне сыграют в групповом этапе турнира, но еврокубковый сезон еще не завершен. 13 мая в Эдинбурге красноярские гранды сойдутся в очном противостоянии и сразятся за победу в квалификационном турнире «Континентальный Щит».

Кубок Вызова (The European Rugby Challenge Cup) — второй по рангу европейский международный клубный турнир по регби. В соревнованиях принимают участие 20 команд из восьми стран (Франция, Англия, Ирландия, Шотландия, Уэльс, Италия, Румыния, Россия). На первом этапе основной части Кубка Вызова коллективы поделены на пять групп. После кругового турнира в два круга восемь сильнейших выходят в четвертьфинал, затем полуфинал и финал. Каждый этап плей-офф состоит из одного матча. Действующий победитель — «Монпелье» (Франция).