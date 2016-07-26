«Академия кофе» откроет второе заведение на майских праздниках

Кофейня «Академия кофе» объявила об открытии второго заведения в Красноярске. Новая точка начнет работать уже на майских праздниках, по адресу пр. Мира, 7.

Внешне кофейня не будет отличаться от первого заведения. По словам владельцев, интерьером и вместительностью она будет соответствовать уже знакомой красноярцам кофейне по адресу ул. Карла Маркса, 147. Это касается и меню кофейни, которое останется неизменным — в нем будут представлены завтраки, свежая выпечка, чай, кофе, авторские сезонные напитки, а также сопутствующие товары — посуда, кофе в зернах, сиропы и т. д.

В «Академии кофе» отметили, что план по открытию пяти точек на территории города сохраняется, добавив, что первая точка не справляется с потоком гостей, желающих приобрести напитки и блюда меню.

«Мы откроем двери второй кофейни уже на майских праздниках. Уверены, что к этому времени в городе станет тепло, и наш кофе и другие напитки станут приятным дополнением к весенним и летним прогулкам по центру города, набережной и по острову Тытышев», — рассказали в «Академии».

Появится ли возле нового заведения веранда или лавочки, в кофейне не уточнили, пояснив, что этот вопрос будет решаться после официального открытия новой «Академии».

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