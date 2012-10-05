Красноярцы поддержали идею «трезвых пятниц»

68 % участников опроса полностью поддержали идею введения в Красноярском крае запрета на продажу алкоголя по пятницам. Опрос проводился на сайте Заксобрания региона.

В опросе приняли участие 237 человек. Большинство голосов набрал вариант ответа «Полностью поддерживаю» (68,4 %). 10 % красноярцев относятся к инициативе отрицательно, еще столько же считает, что после введения запрета алкоголь просто будут покупать заранее. Более 9 % красноярцев выбрали вариант «Это будет эффективной профилактикой правонарушений».

Результаты опроса переданы в комитет ЗС по безопасности и защите прав граждан.

Напомним, инициатива «трезвых пятниц» принадлежит начальнику ГУ МВД по краю Александру Речицкому. Ранее ее поддержал депутат Госдумы, бывший глава Красноярска Петр Пимашков.