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Красноярцы поддержали идею «трезвых пятниц»
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Красноярцы поддержали идею «трезвых пятниц»

24 апреля 13:53
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68 % участников опроса полностью поддержали идею введения в Красноярском крае запрета на продажу алкоголя по пятницам. Опрос проводился на сайте Заксобрания региона.

Итоги опроса
Источник: sobranie.info

В опросе приняли участие 237 человек. Большинство голосов набрал вариант ответа «Полностью поддерживаю» (68,4 %). 10 % красноярцев относятся к инициативе отрицательно, еще столько же считает, что после введения запрета алкоголь просто будут покупать заранее. Более 9 % красноярцев выбрали вариант «Это будет эффективной профилактикой правонарушений».

Результаты опроса переданы в комитет ЗС по безопасности и защите прав граждан.

Напомним, инициатива «трезвых пятниц» принадлежит начальнику ГУ МВД по краю Александру Речицкому. Ранее ее поддержал депутат Госдумы, бывший глава Красноярска Петр Пимашков.

Пимашков Петр Иванович
Пимашков Петр Иванович
Депутат Государственной Думы РФ

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