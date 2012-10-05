Водитель на ВАЗе пробил дыру в стене пятиэтажки (видео)

Пробившему дыру в пятиэтажке ачинскому водителю придется ответить за ДТП и возместить ущерб, сообщили 24 апреля в пресс-службе ГИБДД.

Об аварии, которая произошла сегодня днем в Ачинске, сообщили в социальных сетях очевидцы. «После „удачной парковки“ водитель совершил „удачный побег“ с места ДТП», — написал автор фотографий.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что сообщение об этом происшествии к ним было передано в 12:45. Водитель ВАЗ-21099, находившийся в машине вместе с пассажиром, врезался в пятиэтажку на такой большой скорости, что проломил фундамент дома.

После этого оба человека с места происшествия скрылись. Сейчас их личности устанавливаются. Как пояснили в пресс-службе дорожной полиции, неудачливому «парковщику» придется не только ответить за ДТП, но и возместить ущерб, причиненный управляющей компании.