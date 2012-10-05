Икону святителя Луки отправили на МКС

На Международную космическую станцию доставлена икона святителя Луки (Войно-Ясенецкого), сообщает сайт Московского патриархата.

Икону на борт МКС доставил корабль «Союз МС-04» с российским космонавтом Федором Юрчихиным и американским астронавтом Джеком Фишером на борту. В настоящее время на МКС также работают американский астронавт Пегги Уитсон, россиянин Олег Новицкий и француз Тома Песке, прибывшие 20 ноября 2016 года.

Икону святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого) освятили 11 марта в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре в Москве. По возвращении на землю, которое должно произойти в июне, икона святителя Луки будет размещена в том же монастыре.

Добавим, что икона написана на липовой доске, вес ее составляет 800 граммов. Задача иконописцев осложнялась тем, что им нельзя было использовать искусственные краски — по этой же причине образ не покрывали лаком.

«Икона святителя Луки наполнит светлой радостью Пасхальные дни и поможет интернациональному экипажу Международной космической станции отметить предстоящий День Победы и вспомнить, что в недалеком прошлом наши народы были вместе в борьбе с таким злом как фашизм», — отметил один из организаторов отправки иконы на МКС, председатель правления «Содружества православных деятелей культуры, науки и образования» Юрий Серов.

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9 мая 2017 года исполнится 140 лет со дня рождения святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Напомним, во время Великой Отечественной войны он, хирург по профессии, работал в Красноярске — оперировал больных красноармейцев.

В центре города ему установлен памятник, а в июне появится еще один — напротив центрального входа в медицинский университет.

