ГИБДД в Красноярске предложила запустить прокат детских кресел

В Красноярске может появиться прокат детских автокресел. С вопросом об актуальности такого сервиса сегодня выступили представители Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Жителям города и края предлагается ответить на вопрос — «Готовы ли вы взять напрокат детское удерживающее устройство?».

«Как установили в ГИБДД, для некоторых семей покупка собственного автокресла часто бывает обременительной. Зачастую семья совершает поездки с детьми нерегулярно, в связи с чем экономным вариантом станет аренда детского удерживающего устройства», — пояснили свою инициативу в управлении.

Уже сейчас в обсуждении красноярцы выступают как за, так и против такой инициативы. В поддержку обычно высказываются те, кто ездит с детьми лишь иногда — например, подвозит родственников или знакомых с ребенком. Зато родители, имеющие детей, утверждают: кресло должно быть только свое собственное, подогнанное под ребенка.

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Сейчас дорожные полицейские ведут подготовительную работу с фирмами, готовыми предоставлять кресла для аренды. Если по итогам опроса жители города выскажутся в поддержку проекта, пункты проката появятся на территории региона.

Причем их планируется сделать не в каком-либо магазине, а на территории пунктов ГИБДД.

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