Мальчик случайно получил камнем в лоб: родители отсудили 600 тысяч

18-летнему студенту из Канска придется заплатить 600 тыс. рублей за то, что он бросил камень и случайно попал в голову ребенку.

Случай произошел в апреле 2015 года, рассказала пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина. Тогда еще 16-летний подросток по неосторожности попал камнем в лобную область 11-летнему мальчику, причинив ему черепно-мозговую травму. Врачи диагностировали у ребенка вдавленный перелом лобной кости справа и эпидуральную гематому. Травма квалифицировалась как тяжкий вред здоровью.

В марте 2016 года мировой суд применил к подростку принудительные меры воспитательного воздействия — предупреждение и передачу его под надзор родителей сроком на 8 месяцев.

В ноябре прошлого года мать пострадавшего ребенка подала иск в суд о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. В январе 2017 года Канский городской суд признал исковые требования обоснованными и постановил взыскать с ответчика, уже достигшего на тот момент совершеннолетия, 600 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу матери пострадавшего.

Молодой человек подал апелляционную жалобу, прося снизить сумму взыскания до 100 тыс. рублей. Он пояснил, что является студентом и кроме стипендии иного дохода не имеет. Но Красноярский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, указав, что после окончания учебного заведения ответчик будет работать и получать доход. 19 апреля 2017 года судебное решение вступило в законную силу.