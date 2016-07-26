Красноярец продал разбитый кирпич под видом компьютера

19-летний житель Железногорска подозревается в интернет-мошенничестве. По версии полицейских, парень пообещал покупателю нетбук, а вместо него отправил кирпич.

Пострадавшим оказался житель Архангельска, сообщили в пресс-службе полиции Железногорска. Мужчина рассказал, что приобрел на одном из интернет-ресурсов нетбук и оплатил товар. Компьютер продавец пообещал отправить по почте. Однако в посылке мужчина обнаружил лишь разбитый кирпич.

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Стражи порядка нашли подозреваемого — им оказался ранее судимый житель Железногорска 1998 года рождения. По мнению полицейских, злоумышленник разместил объявление о продаже нетбука, заведомо зная, что устройство покупателю передавать не будет.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.