Почти половина россиян готова к исчезновению интернета

Жизнь почти половины (47 %) россиян не изменится, если неожиданно исчезнет интернет. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации. В опросе участвовали более тысячи респондентов старше 18 лет.

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Согласно статистике, доля интернет-пользователей в России растет с каждым годом: если в 2011 году (по данным за 1 квартал) она составляла 51 %, то в 2017 году — уже 75 %. Среди молодежи 18-24 лет практически ежедневно заходят в сеть около 90 %, среднее время пользования интернетом в стране составляет 9 лет.

Сеть более половины опрошенных используют для общения с друзьями и близкими (64 %), в качестве источника новостей (60 %) и развлечений (54 %). Каждый второй благодаря интернету проходит обучение и получает самообразование (49 %), осуществляет банковские операции (46 %). Наименее распространенным (из числа предложенных опций) на данный момент является покупка товаров и услуг длительного пользования — 34 % опрошенных используют для этого интернет, 44 % — нет.

Опрос показал, что гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди населения: 47 % граждан сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 26 % — что влияние будет крайне слабым. Отключение интернета станет серьезным событием для четверти россиян (27 %): 22 % признались, что их жизнь существенно изменится, однако они смогут приспособиться, 5 % — что они не представляют повседневности без возможности выйти в сеть.

«Интересно, что россияне сегодня явно недооценивают степень влияния интернета на свою жизнь: отключение интернета затронет не только пользователей, но кардинально перевернёт жизнь даже тех, кто не пользуется этими коммуникациями», — прокомментировал данные опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.