Ученые нашли способ заработать на Форексе

Для того чтобы достичь успеха на рынке Форекс, достаточно мониторить ленту сообщений в Twitter. К такому выводу в своем исследовании пришли Вахид Голампур и Эрик Ван Винкооп, сообщает Bloomberg.

Голампур является доцентом университета Вирджинии, а Винкооп — его научный руководитель, ранее работавший экономистом ФРБ Нью-Йорка. «Если покупать и продавать евро на основе мыслей экспертов международного валютного рынка в Twitter, то прибыль с поправкой на риск будет в 4 раза больше, чем при использовании стандартных стратегий», — пишут в своей статье ученые.

Шансы на успех в трейдинге на реальном и демо-счете forex demo увеличатся, если мониторить пользователей Twitter, которые имеют минимум 500 читателей. В статье таких людей называют «информативными агентами», так как большая часть из них имеет непосредственное отношение к валютному рынку. Они работают финансовыми консультантами, экспертами или брокерами.

«Уровень производительности точно меня удивил. Это говорит о том, что Twitter является отличным источником частной информации. Это происходит потому, что валютные прогнозы составляются людьми, которые ценят свой авторитет и не используют Twitter как простую игру», — пояснил Ван Винкооп.

Ученые собирали данные для исследования с осени 2013 до начала весны 2016 года. Они нашли 27 557 твитов, которые прогнозировали движение евро относительно американского доллара. Точность твитов затем исследовали с использованием модели поправки на риск, если бы пользователь Твиттера следовал данным советам.

В результате Голампур и Винкооп установили, что сделки на рынке forex, которые были заключены на основе настроений «информированных агентов», показывают коэффициент Шарпа на уровне 1,68. Даже твиты экспертов, у которых не более 500 читателей, показали коэффициент 0,77. Интересно, что при стратегии Carry-trade коэффициент Шарпа равен 0,44.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.