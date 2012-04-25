Пойман подкарауливший красноярку возле дома насильник

В Красноярске задержали подозреваемого в изнасиловании молодой девушки. Установлено, что мужчина ранее был неоднократно судим за употребление наркотиков.

Напомним, ночью 22 апреля неизвестный подкараулил шедшую домой девушку во дворе жилого дома по улице Академика Киренского, затащил ее в разрушенный гараж и изнасиловал. Инцидент зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения.

Задержали предполагаемого насильника сегодня ночью. Где и при каких обстоятельствах это произошло — не разглашается. Известно лишь, что подозреваемому 30 лет и ранее он уже был судим.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ГСУ СК по краю.

В пресс-службе краевой полиции в свою очередь отметили, что задержали злоумышленника сотрудники уголовного розыска. По данным МВД, со слов пострадавшей был составлен фоторобот, и его передали полицейским нарядам. Стражи порядка проводили поквартирные обходы и просматривали записи камер наружного наблюдения, благодаря чему и был найден подозреваемый.