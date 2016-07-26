Насильник напал на девушку во дворе жилого дома (видео)

В Октябрьском районе Красноярска насильник напал на поздно возвращавшуюся домой девушку.

По версии следствия, ночью 22 апреля неизвестный мужчина подкараулил шедшую домой девушку во дворе жилого дома по улице Киренского. Он затащил ее в разрушенный гараж, где изнасиловал. Инцидент зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. На кадрах можно разглядеть предполагаемого преступника.

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Следователи просят у жителей города помощи в поисках насильника.

Мужчина был одет в синие джинсы, темные кроссовки и такого же цвета куртку. Примерный возраст — от 22 до 30 лет. Телосложение среднее, рост около 180 см. Волосы короткие, темные. Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просят сообщить об этом по телефону (391) 227-06-45.

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