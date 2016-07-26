>
>
Насильник напал на девушку во дворе жилого дома (видео)
Новости
/
Происшествия
,
В Красноярском крае

Насильник напал на девушку во дворе жилого дома (видео)

24 апреля 11:34
29

В Октябрьском районе Красноярска насильник напал на поздно возвращавшуюся домой девушку.

По версии следствия, ночью 22 апреля неизвестный мужчина подкараулил шедшую домой девушку во дворе жилого дома по улице Киренского. Он затащил ее в разрушенный гараж, где изнасиловал. Инцидент зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. На кадрах можно разглядеть предполагаемого преступника.

Следствие просит у красноярцев помощи в розыске

Видео: ТВК / krk.sledcom.ru

Материалы по теме
Насильник заманил школьницу котятами: осужден на 15 лет

Следователи просят у жителей города помощи в поисках насильника.

Мужчина был одет в синие джинсы, темные кроссовки и такого же цвета куртку. Примерный возраст — от 22 до 30 лет. Телосложение среднее, рост около 180 см. Волосы короткие, темные. Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просят сообщить об этом по телефону (391) 227-06-45.

Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»:

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать