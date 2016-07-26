Подросток ушел в школу и пропал: ищут уже неделю

Полицейские и волонтеры уже почти неделю разыскивают пропавшего железногорского школьника. 15-летний Евгений ушел в школу утром 19 апреля, но на занятиях так и не появился. Домой он тоже не вернулся, а с 20 апреля его телефон стал недоступен.

В полиции рассказали, что к ним с заявлением о пропаже обратилась мать подростка. В настоящее время стражи порядка опрашивают друзей и знакомых, которые видели его или общались с ним накануне исчезновения, осматривают подвалы и заброшенные здания.

Известно, что ранее парень уже уходил из дома из-за семейных конфликтов по поводу учебы, однако всегда сам возвращался обратно. На данный момент семья на учете в ОВД не состоит.

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Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться в полицию по телефону 8(3919)74-58-58 или 02; также можно позвонить волонтерам из группы «Поиск пропавших детей — Красноярск» по номеру 8-950-996-60-66.

Приметы разыскиваемого: на вид 14 — 15 лет, худощавого телосложения, волосы темные, на носу родинка. В день исчезновения был одет в синюю куртку, синие джинсы, черные кроссовки. При себе имеет школьный рюкзак.

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