Красноярец разбил в квартире палатку с наркооранжереей (видео)

Молодой житель Красноярска оборудовал в квартире современную нарколабораторию. На скамье подсудимых оказался 24-летний парень, занимающийся реализацией марихуаны.

Стражи порядка установили, что он организовал в своей квартире лабораторию по выращиванию наркотических растений. На кадрах оперативной съемки видно, что в комнате была установлена большая черная палатка, а внутри — техника, обеспечивающая своевременную подачу света и воды, регулирующая температуру, организована вентиляция. Полицейские обнаружили в палатке только цветы и дерево, но задержанный признался, что ранее там же выращивал наркотические вещества.

Затем он продемонстрировал плоды своей деятельности — 3 банки с приготовленным для реализации веществом общим весом более 200 г находились в холодильнике.

Материалы по теме Как это сделано: тест на наркотики Узнали, как выявить наркомана за одну минуту

Полицейские изъяли их. Химическая экспертиза показала, что части растений являются наркотиками каннабисной группы.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере», ему грозит до 10 лет лишения свободы.