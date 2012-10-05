Кинопоказы нон-стоп и студенческий сторителлинг пройдут в рамках Астафьевских чтений

В Красноярске с 26 по 29 апреля пройдут Астафьевские чтения. Чтения проводятся раз в три года и объединяют людей, изучающих творческое наследие писателя Виктора Астафьева.

В программе Астафьевских чтений — 2017: конференция «Феномен В. П. Астафьева как регионально-национальное самосознание эпохи», выставка «Виктор Астафьев. Жизнь, светлая и печальная — источник вдохновения», конкурс чтецов, праздничная литературно-музыкальная встреча клуба почитателей Астафьева «Затесь» «Астафьев поет!», выездная литературно-музыкальная гостиная «Песни фронтовых дорог», студенческий сторителлинг «Мир Астафьева в моем прочтении», просмотр и обсуждение художественного фильма «Таежная повесть», снятого по мотивам «Царь-рыбы», презентации книг, посвященных творчеству писателя.

Все дни в краевой библиотеке (Карла Маркса, 114) в режиме нон-стоп (с 10:00 до 18:00) будут демонстрироваться документальные и художественные фильмы, посвященные творчеству писателя («Таежная повесть» (1979), «Звездопад» (1981), «Дважды рожденный» (1983) и другие).

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Также состоится спектакль детской музейно-театральной студии «Сибирячок» по мотивам одноименной повести В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой» на камерной сцене Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина.

Подробная программа Астафьевских чтений, время и место проведения мероприятий доступны на сайте библиотеки.