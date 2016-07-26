«Свалка на колесах»: жители дома на Шевченко недовольны собирающим хлам соседом

Возмущенные жители красноярских Черёмушек пожаловались на соседа, который развел свалку прямо на газоне. Они сравнивают поведение своего соседа с автохамством — только речь идет не о неправильной парковке, а о «мусорке на колесах», которая образовалась во дворе дома № 84 по ул. Шевченко. Именно в автомобиле ИЖ, который также называют «шиньоном», мужчина решил складировать свои вещи.

По словам красноярцев, несколько лет подряд он «тащил со всех окрестностей Черёмушек» различный хлам: бутылки, провода, пылесосы, стиральные машины и другое.

«А теперь у него появился склад данных сокровищ! Теперь территория возле подъезда превращается в мусорку! Так как данный гражданин составляет свое богатство и возле склада! Так сказать, на пандусе. Сушит сухари на крыше, привлекая тем самым дикую фауну! Говорят, в некоторых квартирах были клопы из-за данного товарища», — сетует один из жителей микрорайона.

Жители не знают, как бороться с таким соседом и опасаются за свои машины — они боятся крыс или пожара. Интернет-пользователи посоветовали им самостоятельно выбросить все, что валяется рядом с машиной. Также им рекомендуют обратиться в полицию и ТСЖ.