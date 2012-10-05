«Побили от возмущения»: жители частных домов поймали поджигателя (видео)

В Канске жители частных домов поймали поджигателя сухой травы, сообщили 14 апреля в эфире канской телекомпании «Лимон ТВ».

За вчерашний день в Канске произошло сразу два крупных пожара, начавшихся из-за сухой травы. Сначала запылала трава в Рабочем поселке — районе города с частными домами. Огонь, раздуваемый ветром, быстро распространился сначала по самой траве, а затем перешел на стихийную свалку рядом с домами. Остановить его силами едва ли не всех пожарных города, которых, по словам начальника местного отряда пожарной охраны Андрея Кравцова снимали с других, менее серьезных пожаров удалось всего в нескольких метрах от заборов. Кто устроил этот поджог — еще предстоит выяснить.

«Я выскочил, а он убегать. Догнал его в конце городка уже и повел сюда. Он сказал, что обжигал проволоку и не рассчитал. Не знаю, как так можно, — в такую погоду костер разжигать, тем более рядом с гаражами», — рассказал житель дома, около которого и начался пожар.

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В Юго-Западном микрорайоне также произошел пожар, но на этот раз виновника заметили местные жители. Пожилой мужчина запалил траву, пал распространился на площадь более 500 кв. метров и пошел на дома.

Спасти пожарные не смогли только надворные постройки и собаку, которая находилась на момент возгорания в одной из них. Теперь поджигателю грозит штраф в размере до 4 тыс. рублей.

Как рассказал сегодня во время пресс-конференции по поджогам травы руководитель ГУ МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин, за сутки на территории края было зафиксировано 23 поджога сухой травы, по всем случаям поджигатели найдены и будут наказаны.