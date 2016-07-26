Значительное замещение ввоза алюминиевой продукции в Россию сочли возможным

В России достаточно возможностей, чтобы к 2020 году значительно заместить импорт алюминиевой продукции на отечественные продукты. С таким заявлением выступил председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко на совещании с компаниями-потребителями и переработчиками алюминия, организованном Алюминиевой ассоциацией в рамках КЭФ-2017.

В совещании приняли участие министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов, директор департамента металлургии и материалов Минпромторга России Павел Серватинский, заместитель министра промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Василий Чернов, начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Иван Гончаров, а также руководители ЗАО «Богучанский алюминиевый завод», ООО «Литейно-механический завод «СКАД», ООО «КраМЗ», ООО «ЛПЗ «Сегал», представители ОК РУСАЛ и JETRO (Японская организация по развитию внешней торговли).

По данным Алюминиевой ассоциации, на сегодняшний день в Россию ввозится порядка 250 тысяч тонн алюминиевых продуктов. Прежде всего, это алюминиевая плита, профиль, корпуса светодиодов и другие.

«Отечественная алюминиевая отрасль обладает достаточным потенциалом, чтобы производить подобную продукцию. Так, к 2020 году возможно сократить импорт полуфабрикатов за счет замещения отечественной продукцией на 60-70 тысяч тонн», — сказал Валентин Трищенко.

На совещании также состоялась дискуссия по текущей ситуации, перспективным проектам в алюминиевой отрасли. Участники уделили серьёзное внимание алюминиевым мостам, которые были бы востребованы в том числе и в Красноярском крае. Было также отмечено, что для роста экономики необходимо развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

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По итогам совещания Алюминиевая ассоциация организовала для заинтересованных сторон посещение и знакомство с производственными мощностями ЛМЗ «СКАД» — крупнейшего производителя колесных дисков из алюминия. В ходе поездки на заводе прошло рабочее совещание и презентация компании, обсуждение перспектив развития технологий, производства и экспорта алюминиевой продукции высокого передела. Также было организовано непосредственное знакомство с производственным циклом и мощностями предприятия: механообрабатывающим цехом, покрасочной линией, контролем качества и готовой продукцией.

Кроме того, состоялась презентация Красноярской технологической долины, в ходе которой потенциальным участникам и инвесторам проекта продемонстрировали преимущества этого технологического кластера.