Олимпийский университет начал обучать персонал Зимней универсиады-2019

24 апреля стартовало обучение персонала Зимней универсиады-2019 по программе профессиональной переподготовки «Управление крупным спортивным мероприятием». 7-месячный курс, состоящий из пяти модулей, разработан и реализуется Российским международным олимпийским университетом (РМОУ).

Первыми обучение пройдут 30 специалистов, задействованных в организации и проведении спортивных состязаний. Они будут развивать свои компетенции в таких сферах как стратегическое планирование, оперативное управление, формирование сплоченной команды, кризисное управление. Персонал студенческих игр изучит основы менеджмента, экономики и финансов в индустрии спорта, принципы организации физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, способы развития материально-технической базы. Учебный процесс будет состоять из лекций и семинаров, практики на спортивных объектах, дистанционных и самостоятельных занятий.

Генеральный директор Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске Максим Уразов отметил, что реализация столь масштабного образовательного проекта стала возможной благодаря договору о сотрудничестве, заключенному с РМОУ в прошлом году.

«Мы рады столь эффективному взаимодействию с университетом, который еще в период подготовки сочинской Олимпиады провел более десятка обучающих программ для персонала Оргкомитета, а сейчас является главным хранителем олимпийского наследия. Мы надеемся воспользоваться всем этим опытом, переосмыслить его и успешно применить уже на нашей красноярской земле», — подчеркнул Максим Уразов.

Финансирование программ профессиональной подготовки персонала Зимней универсиады-2019 взяла на себя компания «Норникель» — генеральный партнер Студенческих игр. Результаты этого проекта станут одним из элементов нематериального наследия Универсиады.

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«Поддержка спортивных проектов — продолжение социальной политики „Норникеля“. Спорт очень востребован в наших городах, и мы даем людям возможность заниматься спортом на качественном уровне. Но мероприятие такого уровня, как Зимняя универсиада 2019, — это нечто большее. Это возможность для экономического и статусного роста Красноярского края. В универсиаде примут участие молодые спортсмены, которые будут творить будущую историю российских побед в большом спорте. Мы надеемся, что благодаря программам обучения специалисты и волонтеры получат доступ к уникальному опыту и помогут провести студенческие игры на высшем уровне», — отметила вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных.

Для работы на курсе «Управление крупным спортивным мероприятием» приглашены признанные российские эксперты-практики. Среди них и преподаватели, имеющие опыт подготовки и проведения зимних Олимпийских игр, занимавшие ответственные должности в Оргкомитете «Сочи 2014»: старший вице-президент Дмитрий Годунов, вице-президент по управлению персоналом Марина Починок, руководитель департамента организационного развития Андрей Сельский, старший вице-президент по маркетингу Игорь Столяров.