Парень сжег «Лексус» обидчика во дворе жилого дома

Молодой житель Ачинска облил бензином Lexus и поджег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. Инцидент произошел накануне на парковке во дворе жилого дома.
Полицейские установили, что злоумышленник облил бензином дорогую иномарку, поджег и убежал. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей. Поджигателем оказался 23-летний местный житель.
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Как оказалось, ранее у него произошел конфликт с владельцем «Лексуса», но его причину в полиции не уточняют.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. ст. 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», ему может грозить до 5 лет лишения свободы.
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