Напавшие на 90-летнюю труженицу тыла разбойники получили 14 лет

За разбойное нападение на 90-летнюю труженицу тыла жители Хакасии получили 14,5 лет колонии на двоих, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. На скамье подсудимых оказались уроженцы Черногорска: 29-летний и 41-летний мужчины.

Преступление они совершили 10 июня прошлого года. Ночью злоумышленники проникли в дом к пенсионерке и, угрожая убийством, отобрали у нее изделия из золота и серебра, 15 нагрудных знаков (в том числе «Ветеран труда», «40 Лет Победы в Великой Отечественной Войне»), а также 16 тыс. 700 рублей.

На суде, который состоялся сегодня, младший из разбойников признал вину лишь частично, а второй заявил, что не считает себя винновым. Но суд суд признал их винновыми по ч. 3 ст. 162 УК РФ и назначил одному 7, 5 лет лишения свободы, а другому — 7 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Также суд в полном объеме удовлетворил иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей.