Список объектов для строительства без разрешения снова пересмотрят

Депутаты Законодательного Собрания края вновь рассмотрели законопроект «Об установлении случаев, при которых не требуется разрешение на строительство». Напомним, речь идет о перечне, в который входит всего 16 объектов — линии электропередачи, связи, водопроводы, газопроводы, сети канализации, трансформаторные подстанции, котельные, а также дороги и дорожная инфраструктура.

Ранее депутаты уже обсуждали этот документ, сегодня же народные избранники решили заслушать мнение строителей и экспертов. В адрес парламентариев поступило много обращений от краевых и городских организаций, а также от Союза строителей. На заседании комитета по промышленности, транспорту и связи представители компаний озвучили свои предложения по проекту.

Так, гендиректор фанпарка «Бобровый лог» Елена Гаврилова предложила расширить список и включить еще три объекта — объекты благоустройства, ограждения и системы искусственного снегообразования. Проректор СФУ Роман Шорохов предложил также добавить строительство контрольно-пропускных пунктов и устройство уличного освещения.

Депутат Александр Глисков отметил, что закон требует массы уточнений и доработок с юридической точки зрения. По его мнению, многие детали законопроекта могут быть неправильно истолкованы и повлекут за собой бюрократические проволочки. Он также предложил изменить технические условия в описании тепловых сетей, канализаций и ряд других поправок. В частности, Глисков предложил прописать в документе разрешение строить эти объекты с более высоким максимальным показателем температуры и давления.

Замминистра строительства и ЖКХ Сергей Козупица некоторые поправки поддержал, отметив, что ряд названных объектов и сейчас не требуют согласования. Но, по мнению замминистра не стоит включать в документ такие объекты, как ограждения и освещение.

Представитель краевой прокуратуры Ольга Краснопеева призвала депутатов к тому, что в законопроекте прежде всего необходимо ориентироваться на жителей края.

«К сожалению, разработчики не обосновали выбор того или иного объекта. Закон будет приниматься не экспертами и узкими специалистами, и каждому должно быть понятно, почему в него включены эти случаи. Иначе, освобождая их от надзора, мы можем получить объекты, построенные с нарушением норм», — отметила она.

Прокурора поддержали депутаты Сергей Попов и Владимир Чащин. «Закон должен быть простым, но удобным в правоприменительной практике. Из 16 случаев, включенных в проект закона, 8 — это строительство линейных объектов. Их будет тщательно контролировать прокуратура. Поэтому просьба к министерству дать обоснование. Кроме того, в проект включены строительство и реконструкция открытых спортивных и детских игровых площадок, площадок для отдыха, пешеходных переходов. По краю достаточно примеров, когда на таких площадках гибнут дети. Потому что заходят на аукционы такие строительные организации, без контроля за которыми ситуация будет неуправляема. Надо еще раз рассмотреть необходимость их включения в этот список, ведь это вопрос безопасности», — отметил депутат Чащин.

Подводя итог, председатель комитета Владимир Демидов предложил продолжить работу над законопроектом и отложить его рассмотрение во втором чтении до майской сессии.

«Мы получили очень много предложений от Союза строителей и городских и краевых организаций. У нас очень много замечаний по этому законопроекту, поэтому сегодня мы провели такие слушания, законопроект вынести на сессию планируем в мае. Сразу отмечу, что этот закон очень важен для края, его очень ждут строители, тем более, что у нас впереди Универсиада — много строится объектов. Это закон во многом упростит процедуры получения разрешений», — сообщил депутат.