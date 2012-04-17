«Течет зловонная жижа»: Академгородок подтопило нечистотами (видео)

В красноярском Академгородке произошла утечка канализационных вод, сообщила 17 апреля в социальных сетях жительница района.

Напомним, два дня назад Академгородок остался без горячей воды — очевидцы выкладывали видео, на котором видно, что порыв произошел на территории стройки. Сегодня случилась еще одна коммунальная авария, в результате которой из-под крышки канализационного колодца начало литься его содержимое. Причина ее неизвестна, на кадрах видно лишь, что проблемный колодец находится возле строительной площадки.

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«Сегодня у нас новое испытание, что-то случилось с канализацией. Бежит через крышку. Вонь такая, что ужас. Вся эта жижа разносится проезжающими мимо машинами, а потом смешается с пылью», — написала автор видео.

По ее словам, прибывшей аварийной бригаде удалось достаточно быстро справиться с происшествием, причем обошлось без отключения воды в домах.