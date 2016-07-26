В Красноярске поддержали упрощение льгот на капремонт для пенсионеров

На заседании комитета по строительству и ЖКХ депутаты Законодательного Собрания Красноярского края выразили свое отношение к проектам федеральным законов. Три из них предлагают внести изменения в Жилищный кодекс РФ. Эти документы краевые парламентарии охарактеризовали как социально полезные и поддержали.

В первом речь идет об изменении порядка компенсации расходов на взносы за капремонт пенсионерам, достигшим 70 и 80 лет. По мнению разработчиков, существующий порядок компенсации слишком сложен для пожилых людей, требует сначала оплаты, затем сбора и предоставления документов. Процедуру предлагают упростить, предоставляя средства на возмещение этих расходов напрямую региональному оператору или владельцам специального счета.

Второй законопроект предлагает сократить срок, в который собственники квартир должны определиться со способом управления многоквартирным домом, сократив его с года до 15 дней. Это положение закона предусмотрено для случаев ликвидации ТСЖ или ЖСК.

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Третий законопроект предлагает льготы по оплате капремонта не только для одиноко проживающих граждан, достигших 70 и 80 лет, но и граждан преклонного возраста, проживающим совместно с инвалидами I и II группы, детьми-инвалидами, несовершеннолетними неработающими детьми.

В ходе обсуждения депутат Александр Глисков назвал сомнительным еще один законопроект, которым предлагается внести изменения в статью 3 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...». Поправка дополняет шкалу минимального размера уставного капитала застройщика, так как, по мнению разработчиков— Саратовской областной Думы, 9 позиций, устанавливающих зависимость минимального размера уставного капитала застройщика от максимальной площади всех его объектов долевого строительства, недостаточно.

В итоге комитет принял законопроект к сведению.