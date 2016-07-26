Торговый комплекс полыхает в Минусинске

В Минусинске полыхают торговые павильоны. Фотографиями, на которых виден серьезный пожар, сегодня, 25 апреля, в соцсети поделились очевидцы.

По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, павильоны загорелись на ул. Абаканской. Пожар начался около полутора часов назад и, по словам местных жителей, очень быстро распространялся, охватывая одно строение за другим.

В 20:12 пожар удалось локализовать. На тушение от МЧС России привлекается 18 человек, 5 единиц техники. Сейчас площадь пожара составляет 1200 кв. метров, огнем охвачено 4 торговых павильона. Известно, что в них торговали сотовыми телефонами, бытовой химией и одеждой.

По информации на текущий момент, погибших и пострадавших при пожаре нет.